Gökçe Akyıldız: “Sete döndüğümde hiç ara vermemiş gibiydim”

Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?

Şu sıralar tekrar koşturmalarımın başladığı, hazırlıklar yaptığım, çok entrikalı, bol maceralı bir süreçteyim :) Her şey rayına girdi. Akif setini geride bıraktık. Şimdi yeni bir proje için hazırlıktayım. Sürekli koşturuyorum, yoğunum. Bu tempoyu çok özlemişim ama.

Akif ile ekranlara dönmeye hazırlanıyorsun. Heyecanlı mısın? Projeye başlama süreci nasıl gerçekleşti? Akif seti nasıl geçti senin için?

Akif, çok tatlı ve sorunsuz bir ekiple çalıştığım, tadı damağımda kalan bir işti benim için. 13 bölümlük bir mini dizi, 7 haftada çekimlerimizi bitirdik. Ekip arkadaşlarım, kamera arkası çok kuvvetliydi. Tekrar sete çıkmak çok keyifliydi. Dönem işi olduğu için özellikle dokusu, atmosferi, dönem kıyafetleri beni bambaşka yerlere götürdü. Mehmet Akif'in büyük kızı Cemile'yi oynadım.

Çok değerli bir proje, çok değerli oyuncular… Set ortamı nasıl peki?

Okuma provasında, daha önce çalışmama rağmen, Fikret abiden (Kuşkan) bir tedirgin oldum :) Ama sonra baktım ki dünyanın en tatlı insanlarından biri! Ara ara ani çıkışları olsa da çok tatlı. Keyifli, babacan. Özge Borak da enerjisi hiç bitmeyen biri. İnanılmaz komik. Sürekli güldürdü bizi sahne aralarında. Genç oyuncular da vardı, Mehmet Akif'in çocuklarını oynayan. Onlarla da çalışmak çok keyifliydi. Başını sonunu bildiğimiz bir hikâye olduğu için her şeyi bile bile tatlı tatlı çalıştık.