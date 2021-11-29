Murat Övüç’ün oğluna hapis şoku! Ortalığı birbirine katmıştı...

"SANIKLAR İLE EKİP ARKADAŞLARIMIZ ARASINDA BOĞUŞMA VARDI''

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca 'sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz' gibi tehditlerde bulundular" dedi.