Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den beklenmedik kararı! Yaz başı gidecekler

YAZ BAŞI GİDECEKLER

Takvim'in haberine göre, dizi ve film projelerinden yeni teklifler alan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilik projeleri askıya almış. En son 2019'da Çarpışma dizisi ile ekranlarda olan yakışıklı oyuncu, uzun soluklu bir proje düşünmüyormuş.