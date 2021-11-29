Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den beklenmedik kararı! Yaz başı gidecekler
5 yıl önce Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebek haberiyle sevenlerini mutlu etmişti. Hamilelik sürecini Bodrum'da geçirmeye karar veren çift, doğumun nerede gerçekleşeceğine de karar verdi. Ünlü çift, yaz başında ABD’ye gidip, çocuklarını orada kucaklarına almayı planlıyor.
2016 senesinde dünya evine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden uzun süredir beklenen haber gelmiş ve Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bu mutlu haberi sonrası sosyal medya yıkılmış ve tüm gün bebek haberi konuşulmuştu.
YAZ BAŞI GİDECEKLER
Takvim'in haberine göre, dizi ve film projelerinden yeni teklifler alan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilik projeleri askıya almış. En son 2019'da Çarpışma dizisi ile ekranlarda olan yakışıklı oyuncu, uzun soluklu bir proje düşünmüyormuş.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaz başı Amerika'ya gitmeyi planlıyormuş. Anlayacağınız birçok ünlü ismin yaptığı gibi bebeğin doğumunu Amerika'da gerçekleştirmek istiyorlarmış.
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