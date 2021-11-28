Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

A: Varsız

B: Patırtısız

C: Yoksuz

D: Sırasız

CEVAP: B