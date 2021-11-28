Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
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Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
SORU: Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
A: Varsız
B: Patırtısız
C: Yoksuz
D: Sırasız
CEVAP: B