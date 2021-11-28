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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2021
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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü!

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'dan sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren bir haber geldi. Kuşkan, evinin merdivenlerinden düştü. Görünmez kaza sonucu yaralanan ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, evinin merdivenlerinden düştü. Yaralanan Kuşkan, hastaneye götürülerek tedavi olduktan sonra taburcu oldu.

1 GÜN HASTANE KALDI

Müşahede için 1 gün hastanede kalan oyuncunun bir müddet evinde istirahat edeceği öğrenildi.

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