Bergüzar Korel ev halini paylaşıp hayalini anlattı: Sanırım bunun için 112 yılımız daha var
Oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti üç çocukları ile birlikte keyifli bir hayat yaşıyor. Kısa zaman önce kızı Leyla’yı kucağına alan Bergüzar Korel'in çocuklarıyla 'ev hali' paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti 2009 senesinde dünyaya girdi. Çiftin iki oğlu varken 3 Kasım'da da kızlarını kucağına almanın sevincini yaşadı.
3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan taze anne geçtiğimiz günlerde 11 saat sancı çektiğini ve doğum öncesi yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.
Zor günlerden sonrada Bergüzar Korel ailesiyle oldukça mutlu bir hayat sürüyor.
"BUNUN İÇİN Bİ' 112 YILIMIZ DAHA VAR "
Ev halini paylaşan Korel paylaşımına "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi' 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."
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