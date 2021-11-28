Bergüzar Korel ev halini paylaşıp hayalini anlattı: Sanırım bunun için 112 yılımız daha var

"BUNUN İÇİN Bİ' 112 YILIMIZ DAHA VAR "

Ev halini paylaşan Korel paylaşımına "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi' 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."