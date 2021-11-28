28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bergüzar Korel ev halini paylaşıp hayalini anlattı: Sanırım bunun için 112 yılımız daha var

Bergüzar Korel ev halini paylaşıp hayalini anlattı: Sanırım bunun için 112 yılımız daha var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2021
ABONE OL
Bergüzar Korel ev halini paylaşıp hayalini anlattı: Sanırım bunun için 112 yılımız daha var

Oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti üç çocukları ile birlikte keyifli bir hayat yaşıyor. Kısa zaman önce kızı Leyla’yı kucağına alan Bergüzar Korel'in çocuklarıyla 'ev hali' paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti 2009 senesinde dünyaya girdi. Çiftin iki oğlu varken 3 Kasım'da da kızlarını kucağına almanın sevincini yaşadı.

İlk oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçen sene mart ayında dünyaya getirdi.

3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan taze anne geçtiğimiz günlerde 11 saat sancı çektiğini ve doğum öncesi yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Zor günlerden sonrada Bergüzar Korel ailesiyle oldukça mutlu bir hayat sürüyor.

"BUNUN İÇİN Bİ' 112 YILIMIZ DAHA VAR "

Ev halini paylaşan Korel paylaşımına "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi' 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA