Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında, her hafta yeni bir sunucu izleyicisiyle buluşuyor. Yarışmada, gelinler en iyi yemekleri yapmak için çabalarken kayınvalideler de bu yemekleri puanlıyor. Bu haftanın sunucusu ise şarkıcı Turgay Başyayla oldu. Peki; Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir? Asıl mesleği işletmeci olan Başyayla, ilk albümünü 2000 yılında yayımlamıştı.
Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir? Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan programı Gelinim Mutfakta'da her Pazartesi yeni bir sunucu izleyenlerle buluşuyor. Bu haftanın sunucusu ise şarkıcı Turgay Başyayla oldu. Başyayla; 2008'de Kral Tv Müzik ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' seçilmişti. Peki; Turgay Başyayla kimdir?
TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?
Turgay Başyayla 1976'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Aslen Çankırılı'dır.
İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir.
Turgay Başyayla, daha önce amatör olarak ilgilendiği müzik ile, eğitim hayatından sonra, profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi.
İşte Turgay Başyayla imzalı albümler:
Nazlıcan
Ben Patlarsam Eğer
Sisteki Sesler
Yedi
Öz
Yediveren
Saçlarını Taramışsın
Başyayla, başarılı müzik hayatından ötürü 2008'de Kral Tv Müzik ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' olarak seçildi.
Ardından çok sayıda şarkı seslendiren ve albüm çıkaran Turgay Başyayla, oyunculuk oyunculuğa da adım attı. Söylediği şarkılar ile tanınan Başyayla, bu kez de, kamera karşısında, daha önce eğitimini aldığı oyunculuk performansını sergileyecekti.
Ünlü müzisyen, 2003'te 'Şizofren Aşk' isimli filmde rol aldı. Daha sonra çok sayıda projede yer aldı. İşte oynadığı dizi ve filmler...
2003 - Şizofren Aşk
2005 - Otel İstanbul'da
2005 - Anne ya da Leyla
2006 - Harput Fatihi 'Belek Gazi'
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- Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?
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