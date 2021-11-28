Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?

Başyayla, başarılı müzik hayatından ötürü 2008'de Kral Tv Müzik ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' olarak seçildi.

Ardından çok sayıda şarkı seslendiren ve albüm çıkaran Turgay Başyayla, oyunculuk oyunculuğa da adım attı. Söylediği şarkılar ile tanınan Başyayla, bu kez de, kamera karşısında, daha önce eğitimini aldığı oyunculuk performansını sergileyecekti.