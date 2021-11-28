Kadro sürprizler peş peşe geldi! Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'den daha az SMS alarak yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı da yarışmanın yeni sezonuyla ilgili flaş bir açıklamaya imza atmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, "Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" demişti.