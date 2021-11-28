Kadro sürprizler peş peşe geldi! Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...
Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star kadrosu için gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Geri sayım devam ederken, sürpriz açıklamalar peş peşe geliyor. İşte, Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...
TV8 ekranlarında yayınlacak Survivor 2022 All Star'da hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı, yarışmada yer alacak isimlerde bazı sürprizlerin olacağını dile getirdi. . Geçtiğimiz günlerde AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Acun Ilıcalı, konferans sonrası "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belirlendiğini duyuran Ilıcalı, isimlerin yakında duyurulacağını açıkladı. İşte, Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...
SURVİVOR ALL STAR 2022 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?
Survivor All Star 2022 sezonu heyecanla beklenirken kadrosunda hangi yarışmacılar merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta AcunMedya Akademi öğrencileriyle buluştu.
Konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu?' Sorusuna yanıt verdi. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız." dedi. Bu hafta içinde Survivor All Star kadrosunun açıklanması bekleniyor.
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2022 All Star ile ilgili olarak en çok merak edilen diğer konu ise yayın tarihi. Önceki sezonlara bakıldığı zaman, Survivor 2022 All Star'ın Ocak ayında başlayacağı düşünülüyor.
NAGİHAN'DAN 'ALL STAR' İTİRAFI
Geçtiğimiz ay 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını açıklayan Nagihan Karadere, koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.
Milli atlet, "İkinci aşımı oldum, hemen ardından Covid oldum. Sporcu olduğum için herhalde koronovirüsü hafif atlattım. Evde kitap okuyarak bu süreci geçirdim. Survivor gitme durumum olursa hemen sapasağlam antrenmanlara başlarım" demişti.
Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'den daha az SMS alarak yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı da yarışmanın yeni sezonuyla ilgili flaş bir açıklamaya imza atmıştı.
30 yaşındaki oyuncu, "Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" demişti.
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- Kadro sürprizler peş peşe geldi! Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...
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