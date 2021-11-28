"Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

SORU: "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

A: AYŞEN GRUDA

B: HALİT AKÇATEPE

C: JALE ALTUĞ

D: ERGİN ORBEY

CEVAP: C: JALE ALTUĞ