Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
MAGAZİN ahaber.com.tr
Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu... Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
SORU: Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
A: Walt Disney
B: Nikola Tesla
C: Thomas Edison
D: Henry Ford
CEVAP: B