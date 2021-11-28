Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...

SORU: Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...

A: Walt Disney

B: Nikola Tesla

C: Thomas Edison

D: Henry Ford

CEVAP: B