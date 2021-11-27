27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: “Panayır sanatçısı yaptılar”

Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: “Panayır sanatçısı yaptılar”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2021
ABONE OL
Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: “Panayır sanatçısı yaptılar”

Gönül Sultanları Kültür Evi’ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotu, ailesini rahatsız etti. Şikayetlerini yetkililere ileten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor” dedi.

Ertaş Ailesi, Gönül Sultanları Kültür Evi'ne gelen misafirleri selamlayan Neşet Ertaş robotunun kendilerini rahatsız ettiğini açıkladı: "O robot koca Neşet Ertaş'ı panayır sanatçısı gibi gösteriyor. Bu durum içimizi acıtıyor!"

ROBOT 'HOŞ GELDİNİZ' DİYOR

Kırşehir'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlayıp ardından sevilen türkülerini okumasına Ertaş'ın çocukları ve yakın çevresinden de tepki geldi.

"SEMBOLİK HEYKEL OLSUN"

Usta ismin panayır şarkıcısı gibi gösterildiğini belirten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor."

Şikayetlerini daha önce de yetkililere belirttiklerini söyleyen aile, "Hareket etmeyen, sembolik bir Neşet Ertaş heykeli olması gerektiğini ilettik ancak sonuç alamadık. Rahatsızız!" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA