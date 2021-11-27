Neşet Ertaş’ın ailesi isyan etti: “Panayır sanatçısı yaptılar”

"SEMBOLİK HEYKEL OLSUN"

Usta ismin panayır şarkıcısı gibi gösterildiğini belirten Ertaş ailesi, "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor."