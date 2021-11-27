Çılgın Bediş’in ünlü oyuncusu Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı?

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.