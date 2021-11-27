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Çılgın Bediş’in ünlü oyuncusu Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2021
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Çılgın Bediş’in ünlü oyuncusu Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı?

Çılgın Bediş isimli dizide oynadığı rolün yanı sıra, mankenlik geçmişiyle de hatırlanan Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı? Kaya Olgar neden öldü? 90’lı yılların hatırlanan televizyon figürlerinden birisi olan Kaya Olgar hayatını kaybetti. 57 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Olgar; yıllardır yaşamını Muğla Köyceğiz’de sürdürüyordu. İşte, ünlü isim hakkında merak edilen bilgiler!

Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı? 90'lı yıllara damga vuran isimlerden birisi olan ünlü manken Kaya Olgar, birçok televizyon dizisinde de rol almış ve izleyenlerin hafızlarına kazınmıştı. Uzun süredir yaşamını Muğla'da sürdüren ünlü isimden kötü haber geldi. Olgar, 57 yaşında hayata veda etti.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

KAYA OLGAR NEDEN ÖLDÜ?

1990'lı ve 2000'li yılların sevilen manken ve oyuncusu Kaya Olgar 58 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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