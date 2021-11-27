Bahar Şahin ihaneti çabuk atlattı! Yeni sevgilisiyle Paris’te

Güzel oyuncu Bahar Şahin, aşk trafiğiyle pes dedirtti. Futbolcu Dorukhan Toköz ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkisini geçtiğimiz ay sonlandıran Şahin, "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla da ihanete uğradığını ima etmişti.