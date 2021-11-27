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Bahar Şahin ihaneti çabuk atlattı! Yeni sevgilisiyle Paris'te

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2021
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Bahar Şahin ihaneti çabuk atlattı! Yeni sevgilisiyle Paris’te

Zalim İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, yaşadığı aşklarla da adından söz ettirdi. Son olarak futbolcu Dorukhan Toköz ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, ihanetle sarsıldı. Aşk acısını çabuk unutan ve yeni bir aşka yelken açan Şahin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Oktay Çubuk’la aşk yaşamaya başladı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin, aşk trafiğiyle pes dedirtti. Futbolcu Dorukhan Toköz ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkisini geçtiğimiz ay sonlandıran Şahin, "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla da ihanete uğradığını ima etmişti.

Bu şok paylaşımdan sonra herkes Şahin'in aşk acısı çektiğini düşünürken güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

Bahar Şahin, bir dijital platformda yayınlanacak olan dizideki rol arkadaşı Oktay Çubuk ile yakınlaştı.

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, geçtiğimiz gün soluğu Paris'te aldı. Birlikte tatile çıkan taze aşıklar, aynı yerden ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ele verdi.

Bahar Şahin'in Paris sokaklarında verdiği pozlardaki mutluluğu yüzüne yansıdı.

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