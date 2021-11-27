Orhan Gencebay’dan yüksek faiz ve döviz kuru tepkisi: Türkiye’yi soymak istiyorlar

"Bana her partiden çok teklifler yapıldı ama partili olmadı. Ben devletçiyim, vatanseverim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu vatana canıyla başıyla sahip çıkan bir insanım. Benim bakışım budur. Neticede Tayyipçi denmesinin nedeni, sanıyorum bu akil döneminde başladı. Ondan evvel böyle bir şey yoktu. Akil dönemi neydi peki? Bir gün beni bakanımız Beşir Atalay bey aradı. Orhan Bey, sizi kanaat önderi seçtik dedi. Elinizi ülkemiz için taşın altına koyar mısınız dedi. Dedim ki; sayın bakanım ülkem için canımı veririm. Bunu bana değil, sokaktan geçen herhangi birine de söylerseniz, o da aynı cevabı verir. Tabii yapacağım bir şey varsa, şerefle onurla yapacağım dedim. Üstelik, Atatürk'ümüz derki maksat vatansa gerisi teferruattır dedim. Biz buna inanmışız, memnuniyetle dedim. Böyle bir kabulüm oldu. Benim devletle görüşüp, konuştuğum cümleler bunlardır."