Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu! Davette köşe kapmaca

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, hakkında dedikodu yapanları tatlı dille eleştirmişti. Esmersoy, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Böyle şeyler yapmayın" paylaşımı yapmıştı. Bu dedikoduları yapanların ise çocukları aynı kreşe giden Rachel Araz ve Aslıhan Doğan Turan olduğu iddia edilmişti.