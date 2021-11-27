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Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu! Davette köşe kapmaca

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2021
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Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu! Davette köşe kapmaca

Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu. Esmersoy, hakkında dedikodu yaptığını ima ettiği eski nişanlısı Sami Kiresepi’nin eşi Rachel Araz’la bir davette karşılaştı. Güzel sunucu kahkahalarıyla daveti inletirken, köşe bucak kaçan Rachel Araz’ın ise yüzünden düşen bin parçaydı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, hakkında dedikodu yapanları tatlı dille eleştirmişti. Esmersoy, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Böyle şeyler yapmayın" paylaşımı yapmıştı. Bu dedikoduları yapanların ise çocukları aynı kreşe giden Rachel Araz ve Aslıhan Doğan Turan olduğu iddia edilmişti.

DAVETTE PİŞTİ OLDULAR

Esmersoy'un eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin ve eski kankası Arda Turan'ın eşlerine attığı dedikodu golünden sonra önceki gün ilginç bir pişti yaşandı.

RACHEL'İN YÜZÜ DÜŞTÜ!

Moda Tutkusu x Love My Body işbirliğinin 12. koleksiyon lansmanı City's Nişantaşı Love My Body özel satış mağazasında Yasemin Öğün ve Zehra Işık ev sahipliğinde bir davetle gerçekleşti.

Birçok ünlü ismin katıldığı davette Burcu Esmersoy da dikkat çekti. Kahkahalarıyla etrafına neşe saçan Esmersoy'dan sonra Rachel Araz da etkinlikte boy gösterdi.

ESMERSOY'DAN KÖŞE BUCAK KAÇTI

Sosyal medyada verdiği afacan kız edası pozlarıyla bilinen Araz, Esmersoy'un orada olduğunu öğrenince panik yaptı. Köşe bucak kaçmaya başlayan Araz'ın her zaman gülen yüzünde bu kez korku havası vardı. Sosyetik fenomen, Burcu Esmersoy'un davetten ayrılmasıyla rahat bir nefes aldı.

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