Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu! Davette köşe kapmaca
Burcu Esmersoy ve Rachel Araz pişti oldu. Esmersoy, hakkında dedikodu yaptığını ima ettiği eski nişanlısı Sami Kiresepi’nin eşi Rachel Araz’la bir davette karşılaştı. Güzel sunucu kahkahalarıyla daveti inletirken, köşe bucak kaçan Rachel Araz’ın ise yüzünden düşen bin parçaydı.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, hakkında dedikodu yapanları tatlı dille eleştirmişti. Esmersoy, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Böyle şeyler yapmayın" paylaşımı yapmıştı. Bu dedikoduları yapanların ise çocukları aynı kreşe giden Rachel Araz ve Aslıhan Doğan Turan olduğu iddia edilmişti.
DAVETTE PİŞTİ OLDULAR
Esmersoy'un eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin ve eski kankası Arda Turan'ın eşlerine attığı dedikodu golünden sonra önceki gün ilginç bir pişti yaşandı.
RACHEL'İN YÜZÜ DÜŞTÜ!
Moda Tutkusu x Love My Body işbirliğinin 12. koleksiyon lansmanı City's Nişantaşı Love My Body özel satış mağazasında Yasemin Öğün ve Zehra Işık ev sahipliğinde bir davetle gerçekleşti.
Birçok ünlü ismin katıldığı davette Burcu Esmersoy da dikkat çekti. Kahkahalarıyla etrafına neşe saçan Esmersoy'dan sonra Rachel Araz da etkinlikte boy gösterdi.
ESMERSOY'DAN KÖŞE BUCAK KAÇTI
Sosyal medyada verdiği afacan kız edası pozlarıyla bilinen Araz, Esmersoy'un orada olduğunu öğrenince panik yaptı. Köşe bucak kaçmaya başlayan Araz'ın her zaman gülen yüzünde bu kez korku havası vardı. Sosyetik fenomen, Burcu Esmersoy'un davetten ayrılmasıyla rahat bir nefes aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...