Hellbound 2. sezon gelecek mi? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?
Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon gelecek mi? Yayınlandığı günden itibaren kısa sürede büyük beğeni kazanan Kore dizisi Hellbound’un 2. yeni sezonu merak edilmeye başlandı. FlixPatrol analytics’in verilerine göre, Güney Kore yapımı Hellbound, yayınlandığı 24 saat içinde 80’den fazla ülkede en çok yapım oldu. Peki; Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?
Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Hellbound 2. sezon gelecek mi? Dünyada en popüler dizilerden birisi olan Hellbound, Türkiye'de de kendisine büyük bir izleyici kitlesi edindi. Dizinin ilk sezonu, popüler Squid Game dizisini de geçerek listelerin tepesine yerleşti. Diziyi takip edenlerin cevabını merak ettiği yeni soru ise Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak oldu. İşte dizi hakkında merak edilen bilgiler!
HELLBOUND KONUSU NEDİR?
Dünya tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları korkunç bir şekilde cezalandırarak, onları cehenneme mahkum eder. Yaşananlar büyük bir kargaşaya neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlar.
Dram ve gerilim türündeki dizinin yönetmen koltuğunda ise Yeon Sang-Ho oturuyor.
6 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ise Yoo Ah-In, Park Jung-Min, Kim Hyun-Joo ve Won Jin-A gibi isimler yer alıyor.
HELLBOUND 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Dizinin yeni sezonuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylı bilgileri haberimizden öğrenebileceksiniz.
HELLBOUND OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ana karakterler:
Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo
Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo
Kim Hyun-joo : Min Hye-jin
Park Jeong-min : Bae Young-jae
Won Jin-ah : Song So-hyun
Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon
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