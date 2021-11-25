Hellbound 2. sezon gelecek mi? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?

HELLBOUND KONUSU NEDİR?

Dünya tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları korkunç bir şekilde cezalandırarak, onları cehenneme mahkum eder. Yaşananlar büyük bir kargaşaya neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlar.

Dram ve gerilim türündeki dizinin yönetmen koltuğunda ise Yeon Sang-Ho oturuyor.

6 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ise Yoo Ah-In, Park Jung-Min, Kim Hyun-Joo ve Won Jin-A gibi isimler yer alıyor.