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Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı

Best Model yarışmasının ardından mankenliğe ve oyunculuğa adım atan Cansu Ateş, Esenler Otogarı’nda polis tarafından durduruldu. Arama sırasında kemerine saklanmış uyuşturucuyla yakalanan Ateş hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı.

Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'ERKEK ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETTİ'

Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.

DAVA AÇILDI

2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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