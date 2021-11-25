Çetin Altay'ın acı kaybı! "Kıymetini bilememişim..."
Oyuncu Çetin Altay anne acısıyla sarsıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Sadiye Altay’ın hayatını kaybettiğini duyuran oyuncu, yazdığı notla duygulandırdı. Cenaze detayları ise belli oldu.
Ünlü oyuncu Çetin Altay'ın annesi Sadiye Altay hayatını kaybetti. Annesinin vefatıyla yıkılan ve acısını sosyal medya hesabından duyuran Altay, 'hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem' mesajını yazdı.
Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'Çok üzgünüm Annem… çok üzgünüm yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı… çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çokta bu dokundu bana! Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden… Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi… Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin… Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı ANNEM ama şimdilik …seni çok seviyorum. ANNEM gerçekten çok canım yandı…çok' sözleriyle annesine veda etti.
DOSTLARINDAN DESTEK
Çetin Altay'a en büyük destek dostları ve sevenlerinden geldi. Başta Didem Balçın olmak üzere çok sayıda ünlü isim Çetin Altay'a paylaşımlarıyla destek oldu.
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