Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’tan evlilik açıklaması

Sevgilisinin arkasından mekandan ayrılan Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" diyerek evliliğe sıcak baktığını söyledi.

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