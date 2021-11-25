Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'tan evlilik açıklaması
Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak ile Arvavutköy'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin ailesiyle tanışan Sokullu'dan evlilik sinyali geldi.
Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak'la Arnavutköy'de bir araya geldi.
Mekandan erken ayrılan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var, ikinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim, o yüzden yoğunum" dedi.
İlişkileri hakkında konuşan sosyetik güzel, evlilikle ilgili "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok.Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Gayet iyi anlaşıyorlar" dedi.
Sevgilisinin arkasından mekandan ayrılan Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" diyerek evliliğe sıcak baktığını söyledi.
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