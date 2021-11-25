Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimdir?
Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 ilk fragmanıyla izleyenlerin karşısına çıktı. BluTV'nin yeni projesi BÖRÜ 2039, felaket sonrası İstanbul’u konu alıyor ve bilimkurgu türüne yeni bir soluk getirecek. Merakla beklenen internet dizisi projesi Börü 2039 ne zaman çıkacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimdir? Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039 dizisinin başrolünde olacak.
Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimdir? Blu Tv'de izleyenlerle buluşacak yerli bilimkurgu dizisinde, İstanbul'un büyük bir felaket geçirdikten sonraki hali anlatılacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisi şimdiden merak edilmeye başlandı. İlk fragmanın ardından Börü 2039 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı araştırılıyor.
BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?
Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak.
Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.
BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMDİR?
Murat Arkın,
Fatih Çetintaş,
Serkan Çayoğlu,
Emir Benderlioğlu,
Ahmet Pınar
Ozan Ağaç
Cenay Türksever
BÖRÜ 2039 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Blu TV'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde internet üzerinden izleyicilerle buluşacak.
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