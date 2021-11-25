Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimdir?

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak.

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.