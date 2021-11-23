Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? İşte hayatı...
Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam 8'inci yüzyıl Orta Asya'sındaki yaşamı ekrana taşıyacak Destan dizisi yayınlanacak. Akkız destanı, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu almaktadır. Gök Tegini Batuga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. İşte, Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Destan dizisinde, "Akkız" karakterini Ebru Şahin canlandıracak. Güzel oyuncunun hayatı ve canlandıracağı karakter hakkında araştırmalar sıklaştı. İşte, Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
AKKIZ KİMDİR, TARİHTE VAR MI, HİKAYESİ NEDİR?
Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm süren dağ savaşçısıdır.
Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.
EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2021- Destan- Akkız
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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