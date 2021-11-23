Hadise Jennifer Lopez’i gölgede bıraktı

Sık sık dünyaca ünlü starlar Jennifer Lopez ve Beyonce'u taklit etmekle suçlanan Hadise, bu kez öncü oldu.

Lopez, önceki gece 2021 Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde düğün temalı bir sahne şovu sergiledi. 52 yaşındaki şarkıcı, hızla bir gelinliğe dönüşen sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Kıyafetinde duvağı da olan ünlü şarkıcı, şovun bir bölümünde gelin çiçeğini seyircilere attı.

Lopez'in giyindiği Dolce&Gabbana elbisesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı kıyafetin kırmızı rengini Hadise geçtiğimiz yılbaşı gecesi giyinmişti.

Lopez ve Hadise arasında "Kıyafet hangisine daha çok yakıştı" anketleri başladı. Kırmızı şıklığını konuşturan Hadise, Lopez'i tüm anketlerde ezici bir üstünlükle geride bıraktı.