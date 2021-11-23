136 ünlü diken üstünde! İki görevliye soruşturma açıldı! Yargılanacaklar
İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli iki personelin içerisinde Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporla ortaya çıkan skandalda, iki personel hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.
TAPU PERSONELLERİNE ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi. Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.
SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN 136 İSİM
Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi. Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.
ÜNLÜLERİN NÜFUS BİLGİLERİNEDE ERİŞTİLER
Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC Kimlik Numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.'nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Savcılık şüpheliler hakkında düzenlenen ön inceleme raporunu inceledikten sonra Rıza K. ve Yusuf D.'nin ifadelerine başvurdu. Savcıya ifade veren Rıza K., tapuda tarama işleminin bilgisayar üzerinden yapıldığını, burada kendi sisteminin açık olduğunu kimlerin ne zaman sorgulama yaptıklarını bilmediğini söyledi. Yapılan sorgulamalardan herhangi bir çıkarlarının olmadığını ifade eden şüpheliler soruşturma sonrasında daha da dikkatli olduklarını ifade ettiler.
6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi. 'Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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