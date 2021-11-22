Esra Erol'da ''Karımdan şiddet gördüm'' diyen Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı! İhbar gelince neye uğradığını şaşırdı
ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da karı - koca yüzleşmesine sahne oldu. 29 yıldır evli olduğu eşinin kendisine ihanet ettiğini söyleyerek 3 gün evvel programa başvuran Gülay Hanım, eşi Fehmi Bey ile yüzleşti. Gülay Pazarlı, eşinin Şengül Hanım'la kendisini aldattığını ve Şengül Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu söylemişti. ''Karımdan şiddet gördüm'' iddiasını öne süren Fehmi Bey, komşularından gelen ihbar üzerine neye uğradığını şaşırdı. İşte tüm detaylar...
ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.
29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.
İDDİALARI YALANLADI!
Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'In bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirterek, "Şengül ile ilişkim yok, bu tamamen karımın iftirası" dedi.
"KARIMDAN ŞİDDET GÖRDÜM"
Fehmi Bey, karısından şiddet gördüğünü de sözlerine ekleyerek "Karımdan gördüğüm şiddeti utancımdan kimseye anlatamadım" ifadelerini kullandı.
Gülay Hanım da Fehmi Bey'in iddialarına, "Kocamın kredi kartı borçlarını bile ben ödedim, ama o Şengül ile kaçtı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Gülay Hanım, "Sen evliliği bu hale getirdin. Sen benim kolum kanadımsın dedim. Kolum kanadım kırık dedim sana. Kimsem yok babam annem yok dedim. Sana yazıklar olsun."
Fehmi Bey, "Duygu sömürüsünü bırakalım artık. Gerçek hayata bakalım. Ben eşimden defalarca şiddet gördüm"
GELEN İHBAR ÜZERİNE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!
Fehmi Bey ile Gülay Hanım'ın komşusu, canlı yayına telefonla bağlanarak "Fehmi Bey 'Benim o kadınla bir ilgim yok' diyor ama Cuma günü Şengül Hanım'ı hastanelik eden kimdi? Fehmi Bey'e polisin neden geldiğini sorun" dedi.
İsmini vermek istemeyen komşu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fehmi Bey inkar ediyor ama arabasında bile gezdirdi o kadını"
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