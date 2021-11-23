Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan tanıtımları ile adından söz ettiren Destan dizisinde yer alan oyuncular merak ediliyor. "Batuga" karakterine hayat veren Edip Tepeli'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli?

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.