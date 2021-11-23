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Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu merak ediliyor. İlk bölümden gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Edip Tepeli hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan tanıtımları ile adından söz ettiren Destan dizisinde yer alan oyuncular merak ediliyor. "Batuga" karakterine hayat veren Edip Tepeli'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli?

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

BATUGA KİMDİR VE TARİHTE VAR MI?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

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