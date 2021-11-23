ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? Destan oyuncuları kimdir? İlk bölüm 23 Kasım’da ekranlarda!
ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? Destan oyuncuları kimdir? İlk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ekranlara gelecek Destan dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosu göz dolduruyor. Dizinin görkemli dekorları, kostümleri ve çekimleri de şimdiden ilgi topladı. Dizide, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda yaşanan çetin mücadeleler konu edilecek.
Destan oyuncuları kimdir? ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi Destan ilk bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken dizinin ilk bölümü 23 Kasım akşamı yayınlanacak. Dizide güçlü ve savaşçı karakter Akkız'ın yanı sıra Batuga, cesur ve acımasız Alpagu Han, Ulu Ece, Balamir Beg gibi karakterler yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Peki; Destan oyuncuları kimdir? Destan dizisi konusu nedir?
DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir.
Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.
Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
ATV'nin iddialı dizisinin çekimlerinin bir kısmı Bozdağ Film Platosu içinde yapılırken önemli bir kısmı için de Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı. Özel bir çalışmayla döneme uygun hale getirilen stüdyolar izleyicinin beğenisine sunulurken oyuncuların da farklı bir dünyanın kapılarını aralamasını sağladı.
DESTAN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar! 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları...
- Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri...
- Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?
- Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...