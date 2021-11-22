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Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi, eşi var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi, eşi var mı?

Yeşilçam’da birçok ünlü filme damgasını vurmuş efsane isimlerden olan Kadir İnanır, sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte hastaneye kaldırılmıştı. 72 yaşındaki ünlü sanatçı, Muğla’da kaldığı evde aniden rahatsızlanmıştı. Hastaneden yapılan açıklamanın ardından ünlü sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural da bir açıklamada bulundu. Peki; Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi? İşte detaylar!

Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi? Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin arama motorlarına sorgulama yapılıyor. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, 72 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnanır'ın son durumunu sevenleriyle paylaşan Kural, 'gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır' ifadelerini kullandı. Peki; Jülide Kural kimdir?

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı.

AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

YER ALDIĞI PROJELER

Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000


Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes

KADİR İNANIR EVLENDİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kadir İnanır'ın hiç çocuğu yok. 2010 yılında verdiği bir röportajda "Neden çocuğunuz yok" sorusuna Doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa, benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında.

Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken, eli ayağı tutan zamanı diyorum. Öksüz kalır sonra o çocuk. Bu yaşta zor. Ben yok olursam, o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem" yanıtını vermiş.

Kadir İnanır yoğun bakımda KADİR İNANIR YOĞUN BAKIMDA

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