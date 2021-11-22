Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi, eşi var mı?

KADİR İNANIR EVLENDİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kadir İnanır'ın hiç çocuğu yok. 2010 yılında verdiği bir röportajda "Neden çocuğunuz yok" sorusuna Doğru bir kadın çıkmadı herhalde. Nasıl benim babamın 14 çocuğu varsa, benim de o kadar olmasını isterdim. Yapamadık zamanında.

Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık. Bundan sonra da kısmet tabii ama insanların ne kadar yaşayacağı belli. Ne kadar yaşayacağı derken, eli ayağı tutan zamanı diyorum. Öksüz kalır sonra o çocuk. Bu yaşta zor. Ben yok olursam, o çocuk yalnız kalır. Bunu istemem" yanıtını vermiş.