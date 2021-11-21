EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı?
EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7. sezonu ile ekranlara dönmesi beklenen dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Diğer yandan hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı?
EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon tarihi merak ediliyor. 26 Ekim'de ekranlara gelmesi beklenen dizinin yayınlanmaması sonrasında hayranları detayları merak ediyor. İşte, EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı?
EDHO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK 2021?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu 200. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.
EDHO BİTTİ Mİ? EDHO FİNAL BU HAFTA VAR MI?
Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.
Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"
EDHO 6. SEZON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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