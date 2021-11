Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölümünü değiştirmiştir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölümünü değiştirmiştir?

SORU: Hangi romanın yazarı, Harvard'daki İngilizce hocasından sürekli C ve C- notları almış, sonunda ödevi için George Orwell'in bir makalesini kendi yazmış gibi götürüp B- alınca bölümünü değiştirmiştir?

A: Çavdar Tarlasındaki Çocuklar

B: Yüzüklerin Efendisi

C: Jurassic Park

D: Otomatik Portokal

CEVAP: C