Zafer Algöz parayı aldı davayı kapattı

'İLK DEFA YAPIMCIYLA DAVALIĞIM'

Bir önceki duruşmada konuşan oyuncu, "İnsanların hak ettiği emeğin karşılığının zamanında alınmasını istiyorum. Davamız 1.5 yıldır devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcıyla davalık oluyorum. Emeğimin karşılığının ödenmesi istiyorum" diye konuşmuştu.