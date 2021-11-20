Zafer Algöz parayı aldı davayı kapattı
Zafer Algöz rol aldığı dizinin final yapmasının ardından 153 bin TL’lik ücretini alamadığı iddiasıyla yapım şirketine dava açtı. Önceki gün görülen duruşmada yapım şirketi ile Algöz arasındaki sorun çözüldü. Ünlü oyuncu parasını aldı, dava kapandı
Oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı 'Muhteşem İkili' adlı dizinin yapımcısı TMC Film'e dava açmıştı. 153 bin lira alacağı olduğunu söyleyerek yapımcıdan şikayetçi olan Algöz, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılıp kendini savunmuştu.
'İLK DEFA YAPIMCIYLA DAVALIĞIM'
Bir önceki duruşmada konuşan oyuncu, "İnsanların hak ettiği emeğin karşılığının zamanında alınmasını istiyorum. Davamız 1.5 yıldır devam ediyor. Artık sonuna doğru geldik. 60 yaşındayım, 15 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. İlk defa yapımcıyla davalık oluyorum. Emeğimin karşılığının ödenmesi istiyorum" diye konuşmuştu.
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