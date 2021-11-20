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Beyazıt Öztürk sevgilisinin kurbanı oldu! Paylaşımı ele verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Beyazıt Öztürk sevgilisinin kurbanı oldu! Paylaşımı ele verdi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkisini kameralarda uzak yaşayan Öztürk'ü sevgilisi ele verdi. İstanbul'a döner dönmez soluğu Öztürk'ün evinde alan Ay, paylaşımıyla dikkat çekti.

Magazin dünyasının müzmin bekarı Beyazıt Öztürk'ün Azeri güzel Lavin Ay ile aşkı tam gaz devam ediyor.

İlişkisini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren 52 yaşındaki Beyaz, sevgilisinin kurbanı oldu.

İstanbul'a döner dönmez soluğu Beyaz'ın Boğaz manzaralı evinde alan Lavin Ay, Instagram'da yaşadıkları aşkı bir kez daha gözler önüne serdi.

Lavin'in Beyaz'la otururken çaldığı merhum sanatçı Harun Kolçak'ın şarkısındaki "Yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana" sözleri de aşkın belgesiydi.

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