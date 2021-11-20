Türkiye’nin En Güvenilir Ünlüleri’ne atv’den dört isim

Tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla 10 yılı aşkın Ipsos ortaklığıyla gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi, 2021'de Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlüleri listeledi.

Türkiye'nin en güvenilir 20 ünlüsünün listelendiği Celebrity Güven Endeksi'nde ikinci sırada Müge Anlı, Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu üçüncü, Nihat Hatipoğlu' on dördüncü sırada yer alırken Esra Erol ise on yedinci sırada yer alarak güven açısından öne çıkıyor.