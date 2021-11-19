Müge Anlı iki yeni projesi için kollarını sıvadı
Atv’nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar ve faili meçhul cinayetler aydınlatılırken yapılan sosyal sorumluluk projelerine izleyicilerden büyük destek geldi. Ünlü sunucu Müge Anlı iki projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçti. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. İşte detaylar...
Okuma yazma seferberliği, mobil ve sabit aşevleri, derslikler, uzaktaki köylere giyecek ve kırtasiye yardımı, engellilere tekerlekli ve akülü sandalye ulaştırılması, sevgi izi kampanyası, patibuldular uygulaması ve daha niceleri... Yukarıda saymakla bitiremediğim bu sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü Müge Anlı'nın en takdir edilesi tarafı, yaptıklarıyla yetinmemesi, çıtayı sürekli yükseltmesi, durmadan yeni projeler üretmesi.
Müge şimdi iki yeni projesini daha uygulamaya sokmak için kollarını sıvadı. İlki, programın elinin uzanmadığı, yardımcı olmadığı köy bırakmamak. Müge bunun için özel bir bilgisayar yazılımı hazırlattı. Atv'de her gün milyonlarca izleyici ile buluşan Tatlı Sert programının yardım eriştirdiği köyler, özel bir harita yazılımında kırmızı ile işaretlenecek.
Müge dedi ki, "Şimdiden pek çok köye ulaştık. Haritadaki köylerin tamamı kırmızıya boyandığında bu grafiği sizlerle paylaşacağım." Ne güzel... Belli ki o meşhur çocuk şarkısında "Gitmesek de, görmesek de" denilen köylerin hepsi yeniden gerçekten 'bizim' olacak.
İkinci proje ise kadın sığınma evlerindeki çocukları mutlu edecek bir kampanya. Müge izleyicilerden bir ricada bulundu. Dedi ki, "Yılbaşı için kendi çocuklarınızla birlikte sığınma evlerinde mütevazı şartlarda yaşayan kadınların boynu bükük çocuklarına da birer hediye alın ve bize gönderin. Ama eski, kullanılmış oyuncak istemiyorum. Hepsi yeni, ambalajında olacak. Böylece o çocuklarla birlikte bizim de yılbaşında mutluluğumuz ikiye katlanacak."
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