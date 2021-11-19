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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'den müjdeli haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem’den müjdeli haber

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ve Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftlerinin ardından bir bebek haberi de Vildan Atasever'den geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Atasever'in 4 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Bu yaz Bodrum'da yakalanarak aşkları belgelenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden, mutlu haber geldi.

Eylül ayında aile arasında evlenen ikilinin, bebek beklediği öğrenildi. 2 ay önce nikah masasına oturan Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu.

NAZARDAN KORKUYOR

Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen eşi mutluluktan havalara uçtu. Ünlü çift, henüz 4 haftalık hamile olan Atasever'in nazar korkusundan, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştı.

Bu arada 40 yaşındaki Vildan Atasever ve 43 yaşındaki Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmişti ve bu dedikodular asılsız çıkmıştı.

Şimdilerde bebek heyecanı yaşamaya başlayan ünlü çift, 1 ay sonra yaptıracakları ve cinsiyetin de belli olacağı testi sabırsızlıkla bekliyormuş.

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