Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'den müjdeli haber
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ve Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftlerinin ardından bir bebek haberi de Vildan Atasever'den geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Atasever'in 4 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
Bu yaz Bodrum'da yakalanarak aşkları belgelenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden, mutlu haber geldi.
Eylül ayında aile arasında evlenen ikilinin, bebek beklediği öğrenildi. 2 ay önce nikah masasına oturan Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu.
NAZARDAN KORKUYOR
Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen eşi mutluluktan havalara uçtu. Ünlü çift, henüz 4 haftalık hamile olan Atasever'in nazar korkusundan, bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştı.
Bu arada 40 yaşındaki Vildan Atasever ve 43 yaşındaki Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmişti ve bu dedikodular asılsız çıkmıştı.
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