Kim Kardashian’ın 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson kimdir? Kim Kardashian sevgilisi kimdir?
Magazin gündeminde sık sık yer alan dünyaca ünlü isim Kim Kardashian, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson ile ilk kez poz verdi. Komedyen Pete Davidson 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian ile birlikte, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Peki; Pete Davidson kimdir?
Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle ilk defa poz verdi. Rapçi Kanye West'le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, ünlü komedyenlerden Pete Davidson ile bir ilişkiye başladı. Peki, Pete Davidson kimdir? Kim Kardashian sevgilisi kimdir?
PETE DAVIDSON KİMDİR?
Komedyen Pete Davidson 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian ile birlikte, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Geçtiğimiz ay bir rollercoasterda el ele tutuşurken görüntülenen Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, ilk kez birlikte poz verdi.
Kris Jenner'ın Palm Springs'deki malikanesinde vakit geçiren çiftin Kim Kardashian'ın markası olan Skims kreasyonundan aynı pijamayı giydikleri gözlerden kaçmadı. Böylelikle Kim Kardashian ve Pete Davidson, haftalarca süren sevgili dedikodularının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.
Paylaşımı yapan Flavor Flav'ın Kardashian ailesiyle veya Pete Davidson ile olan bağlantısı tam olarak bilinmiyor. Ancak rapçi paylaşınmını şu dikkat çeken notla yaptı:
Evlatlık oğlum Pete Davidson'ın doğum gününü efsane Kim Kardashian ve Kris Jenner ile kutluyorum.
BOŞANMA DAVASI BİTMEDİ
Rapçi Kanye West'le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a yakın kaynaklar, Pete Davidson'la çok mutlu olduğunu dile getiriyorlar. Söylentilere göre; kendisini sürekli güldüren Davidson'la çok mutlu olan Kim Kardashian hayatına heyecan geldiğini dile getiriyormuş.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?