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LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?

LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. League of Legends'ın merakla beklenen dizisi Arcane, Netflix'te yayınlandı. Dizinin yayınlanması sonrasında yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte, LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?

LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu resmi olarak Netflix'te yayınlandı. İşte, LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?

Riot Games'in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu resmi olarak Netflix'te yayınlandı.

Netflix platformu üzerinde ilk olarak 3 bölümü yayınlanan Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlanacak ve toplam 9 bölüm olacak. İşte bölümler ve yayınlanma tarihleri

ARCANE YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021

2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021

3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021

4. Bölüm - 13 Kasım 2021

5. Bölüm - 13 Kasım 2021

6. Bölüm - 13 Kasım 2021

7. Bölüm - 20 Kasım 2021

8. Bölüm - 20 Kasım 2021

9. Bölüm - 20 Kasım 2021

LOL ARKANE DİZİSİNİN KONUSU NE?

League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.

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