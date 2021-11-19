Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?

Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde Ankaralı'nın vurulduğu görüldü. Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakterinin ölüp ölmediği diziseverler tarafından araştırılan oyuncu Serkan Çayoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haber le geldi. Mektup içerisinde Ankaralı'nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Daha önce de Ayşe Ankaralı'ya İhsan diye seslenmişti. Mezarının başında ise ismi Cahit Volkan Kantarcı olarak geçiyor.