19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim?
Gelinin Mutfakta kim kazandı? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Hafta içi her gün Kanal D'de izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında, her hafta bir gelin birinci olup bileziklerin sahibi oluyor. Bir gelin ise yarışmaya veda ediyor. Ancak bu hafta gelinlerden Zehra çıkardığı olayla yarışmadan diskalifiye olmuştu. Peki; haftanın finalinde 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? Gelinim Mutfakta kim gitti? İşte detaylar…
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde birinci belli oluyor. Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasında birçok olay yaşandı. Gelinlerden Zehra yarışmadan diskalifiye edilmişti. Peki; 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Yarışmada bu hafta kaznan isim henüz belli olmadı. Yarışmanın kazananı açıklandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta'nın 19 Kasım puanlaması henüz yapılmadı. Yarışmanın puan durumu şu an bu şekilde:
Yaren: 56
Aslıhan: 61
Yeşim: 67
Miyase: 9 (Yeni Yarışmacı)
GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ?
Yarışmaya yeni gelen Miyase'nin en düşük puanı alacağı garanti. Ancak Miyase yeni geldiği için bu hafta eleme yapılmaması bekleniyor.
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NE OLDU?
Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu.
Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.
Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.
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