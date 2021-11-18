Nejat Uygur mezarı başında anıldı! Necla Uygur gözyaşlarını tutamadı

"TÜRKİYE'Yİ DEFALARCA DOLAŞTI"

Behzat Uygur, "Babamızı kaybetmemizin 8'inci yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi hissetmiyoruz babamızı. Sanki turnedeymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda da öyle olurdu. Uzun uzun turneler yapardı. O uzun turneler sonucunda da Türkiye'nin sevgilisi oldu zaten. Karış karış Türkiye'yi defalarca dolaşarak, ülkesinin gerçeklerini bilerek bu ülkenin çok değerlisi oldu" ifadelerini kullandı.