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Nejat Uygur mezarı başında anıldı! Necla Uygur gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Nejat Uygur mezarı başında anıldı! Necla Uygur gözyaşlarını tutamadı

Usta tiyatro oyuncusu Nejat Uygur, vefatının sekizinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Sanatçının eşi Necla Uygur, eşinin mezarı başında gözyaşlarını tutamadı.

18 Kasım 2013 tarihinde hayatını kaybeden Nejat Uygur, vefatının 8'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kendisi gibi oyuncu olan oğulları Behzat-Süheyl Uygur ve kardeşleri Kemal-Ahmet-Süha Uygur, anmada hazır bulundular.

NECLA UYGUR'UN GÖZYAŞLARI

Usta sanatçının mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim sırasında eşi Necla Uygur gözyaşlarına hakim olamadı.

"TÜRKİYE'Yİ DEFALARCA DOLAŞTI"

Behzat Uygur, "Babamızı kaybetmemizin 8'inci yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi hissetmiyoruz babamızı. Sanki turnedeymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda da öyle olurdu. Uzun uzun turneler yapardı. O uzun turneler sonucunda da Türkiye'nin sevgilisi oldu zaten. Karış karış Türkiye'yi defalarca dolaşarak, ülkesinin gerçeklerini bilerek bu ülkenin çok değerlisi oldu" ifadelerini kullandı.

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