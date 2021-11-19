Ferah Zeydan son hali nasıl? Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl? Sinan Akçıl ile beraber yaptığı düetlerle kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle şaşırttı. Ferah Zeydan Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni toplamıştı.
Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan son hali nasıl? Katıldığı ses yarışmalarıyla tanınan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla dikkat çekti ve sevenlerini şaşırttı. Mersin'de dünyaya gelen genç şarkıcı kısa sürede çıkarttığı şarkılarla büyük beğeni topladı. Peki; Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl?
FERAH ZEYDAN KİMDİR?
İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.
Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti.
Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Ferah Zeydan Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.
FERAH ZEYDAN SON HALİ NASIL?
Ferah Zeydan, geçen yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi. Genç şarkıcı, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.
Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmekde zorlandığını ifade eden şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?