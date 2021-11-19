Ferah Zeydan son hali nasıl? Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli?

FERAH ZEYDAN SON HALİ NASIL?

Ferah Zeydan, geçen yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi. Genç şarkıcı, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.

Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmekde zorlandığını ifade eden şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.