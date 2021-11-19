"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

SORU: "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

A:Vuslat

B:Nakarat

C:Seyahat

D:Hissiyat

CEVAP: B