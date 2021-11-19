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"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Kavuştak hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

"Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

SORU: "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır?

A:Vuslat

B:Nakarat

C:Seyahat

D:Hissiyat

CEVAP: B

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