Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
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Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine göre daha eskidir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine göre daha eskidir?
Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine göre daha eskidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine göre daha eskidir?
SORU: Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine göre daha eskidir?
A: Bilinen ilk ağaç
B: Bilinen ilk dinazor
C: Bilinen ilk köpek balığı
D: Bilinen ilk kemirgen
CEVAP: C