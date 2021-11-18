Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Kulüp 2. sezon olacak mı?
Kulüp 2. sezon olacak mı? Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix’in yeni dizisi Kulüp kısa sürede büyük beğeni kazandı ve dizinin 2. yeni sezonu merakla beklenmeye başlandı. Dizinin ilk sezonu oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekmişti. 6 bölüm olarak yayınlanan projede 1950'lerin kozmopolit İstanbul’unda yaşanan olaylar dikkat çekmişti. Peki; Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Kulüp 2. sezon olacak mı? İşte detaylar!
Netflix'in yeni dizisi Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Kulüp 2. sezon olacak mı? 1950'lerin İstanbul'unda geçen ve dikkat çeken dizilerden birisi olan Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizide bir annenin geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla bağ kurma çabaları konu ediliyor. Dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci paylaşıyor.
KULÜP KONUSU NEDİR?
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.
Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
KULÜP OYUNCULARI KİMDİR?
Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.
KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kulüp'ün 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp dizisinin 2. sezonu hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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- Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Kulüp 2. sezon olacak mı?
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