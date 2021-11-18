Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a dolandırıcılıktan hapis cezası
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, yatırımcıları dolandırma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Akkuş’un avukatı ise, “Henüz kesinleşen bir karar yok” diyerek Yargıtay’ı işaret etti.
Türkıye'de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş'un 2011'de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar verildi.
Katarlı şirket yetkilisi Abdulghafoor Khaha Tifouni'nin avukatı Alp Nane ile birlikte şikayetçi olarak yer aldığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş'un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi.
UYUŞMAZLIK VAR
Mahkeme kararını verdi ve Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Konu hakkında Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız açıklama yaptı:
Müvekkilimiz Uğur Akkuş da böyle iş ilişkisi içerisinde bulunduğu taraflarca zaman zaman uyuşmazlık yaşamış olup, bu uyuşmazlıkların çözümü müvekkilimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması adına zaman zaman yüce Türk Yargısına ve Sayın Mahkemelere tevdi edilmiştir. Müvekkilimizin taraf olduğu kovuşturma dosyası kapsamında hakkında henüz kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı yoktur."
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