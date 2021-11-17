Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?
Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta programında şok edici bir gelişme yaşandı. Zehra isimli bir yarışmacı programdan diskalifiye edildi. Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? Programda gelinler en güzel yemekleri yapıp kaynanalarından yüksek puan almaya çalışıyor.
Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan Zehra ve kayınvalidesi Aynur diskalifiye edildi. Bu şok edici gelişmenin ardından Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı.
GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu. Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.
Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.
GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA KİMDİR?
15 Kasım ile 19 Kasım 2021 haftasında yarışmada elinin lezzetini göstermek için programa dahil olan Zehra, programa futbol topu ile girmesi oldukça dikkat çekti.
Lerzan Mutlu, "Bu topu hiç anlamadım" diyerek, Yemek yarışmasına neden futbol topu ile katıldığını sordu. Zehra Tosbıyık, 5 yıl profesyonel anlamda futbol oynadığını, şimdi yine sporla ilgilendiğini ifade etti.
Zehra Tosbıyık 1996 yılında doğdu. 25 yaşındaki yarışmacı aslen Çorumlu ve kayınvalidesiyle birlikte Ardahan'da yaşıyor. Sporla ilgilenen Zehra Tosbıyık, 5 yıl boyunca futbol oynadı. 2019 yılında evlenen Tosbıyık, şimdilerde yeniden futbolle profesyonel olarak ilgilenmeye başladığını ifade etti.
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