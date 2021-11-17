Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?

Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.

GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA KİMDİR?

15 Kasım ile 19 Kasım 2021 haftasında yarışmada elinin lezzetini göstermek için programa dahil olan Zehra, programa futbol topu ile girmesi oldukça dikkat çekti.

Lerzan Mutlu, "Bu topu hiç anlamadım" diyerek, Yemek yarışmasına neden futbol topu ile katıldığını sordu. Zehra Tosbıyık, 5 yıl profesyonel anlamda futbol oynadığını, şimdi yine sporla ilgilendiğini ifade etti.