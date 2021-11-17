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Ünlü piyanist Güher Pekinel isyan etti! “Artık son vermek istiyorum”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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Ünlü piyanist Güher Pekinel isyan etti! “Artık son vermek istiyorum”

Dünyaca ünlü piyanist Güher Pekinel, yurt dışından döndüğünde evinde birtakım şeylerin değiştiğini fark etti. Hırsız girdiğini anlayınca soluğu karakolda alan Pekinel, "Son 1,5 yıldır bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum'' diyerek şikayetçi oldu ve hırsızların bulunmasını istedi.

Sık sık yurtdışına çıkan ve yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren 70 yaşındaki piyanist Güher Pekinel, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evine geldiğinde evde birtakım değişiklikler olduğunu fark etti. Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı.

Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.

"BU OLAYLARA SON VERMEK İSTİYORUM''

Etiler Polis Merkezi'nde ifade veren Güher Pekinel, buradaki ifadesinde özetle, "Çoğunlukla yurt dışında yaşıyorum. Son 1,5 yıldır ikametime geldiğimde bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum. Şikâyetçiyim" diyerek olayın aydınlatılmasını ve hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Pekinel'in şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÜVEY ÇOCUKLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, geçtiğimiz günlerde ise üvey çocuklarıyla mahkemelik olduğu için gündeme gelmişti. Sanatçı, üvey çocuklarını, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etmişti. Süher Pekinel, eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun, kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığını iddia etmiş, sanatçının iftira atmakla suçladığı kardeşler İdil Baran Süalp ve Emre Hayri Baran'a 2 aylık uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıkmıştı.

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