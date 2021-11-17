Ünlü piyanist Güher Pekinel isyan etti! “Artık son vermek istiyorum”
Dünyaca ünlü piyanist Güher Pekinel, yurt dışından döndüğünde evinde birtakım şeylerin değiştiğini fark etti. Hırsız girdiğini anlayınca soluğu karakolda alan Pekinel, "Son 1,5 yıldır bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum'' diyerek şikayetçi oldu ve hırsızların bulunmasını istedi.
Sık sık yurtdışına çıkan ve yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren 70 yaşındaki piyanist Güher Pekinel, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evine geldiğinde evde birtakım değişiklikler olduğunu fark etti. Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı.
Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.
"BU OLAYLARA SON VERMEK İSTİYORUM''
Etiler Polis Merkezi'nde ifade veren Güher Pekinel, buradaki ifadesinde özetle, "Çoğunlukla yurt dışında yaşıyorum. Son 1,5 yıldır ikametime geldiğimde bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum. Şikâyetçiyim" diyerek olayın aydınlatılmasını ve hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Pekinel'in şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ÜVEY ÇOCUKLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU
Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, geçtiğimiz günlerde ise üvey çocuklarıyla mahkemelik olduğu için gündeme gelmişti. Sanatçı, üvey çocuklarını, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etmişti. Süher Pekinel, eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun, kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığını iddia etmiş, sanatçının iftira atmakla suçladığı kardeşler İdil Baran Süalp ve Emre Hayri Baran'a 2 aylık uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıkmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...
- SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!
- ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?
- Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?
- Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...
- Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
- 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
- Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?
- Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! SGK'ya başvuru şartı bulunuyor! Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile...
- Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...