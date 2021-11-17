Ünlü piyanist Güher Pekinel isyan etti! “Artık son vermek istiyorum”

ÜVEY ÇOCUKLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, geçtiğimiz günlerde ise üvey çocuklarıyla mahkemelik olduğu için gündeme gelmişti. Sanatçı, üvey çocuklarını, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etmişti. Süher Pekinel, eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun, kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığını iddia etmiş, sanatçının iftira atmakla suçladığı kardeşler İdil Baran Süalp ve Emre Hayri Baran'a 2 aylık uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıkmıştı.