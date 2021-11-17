Deniz Seki'nin son hali şaşırttı! Photoshop iddialarına cevap verdi
Deniz Seki önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Banka çıkışında görüntülenen Seki'nin verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı geçiren şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarına da cevap verdi.
Başarılı şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı geçiren şarkıcının verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
1 saat boyunca banka şubesinde kalan Deniz Seki çıkışta "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı" dedi.
Sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Seki, "Hala sıkıntım devam ediyor, tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum" diye konuştu.
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