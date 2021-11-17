17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Deniz Seki'nin son hali şaşırttı! Photoshop iddialarına cevap verdi

Deniz Seki'nin son hali şaşırttı! Photoshop iddialarına cevap verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Deniz Seki’nin son hali şaşırttı! Photoshop iddialarına cevap verdi

Deniz Seki önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı. Banka çıkışında görüntülenen Seki'nin verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı geçiren şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarına da cevap verdi.

Başarılı şarkıcı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda mide ameliyatı geçiren şarkıcının verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

1 saat boyunca banka şubesinde kalan Deniz Seki çıkışta "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı" dedi.

Sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Seki, "Hala sıkıntım devam ediyor, tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum" diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise "Ne photoshopu arkadaşlar görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek kahkaha attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA