Deniz Seki’nin son hali şaşırttı! Photoshop iddialarına cevap verdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise "Ne photoshopu arkadaşlar görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek kahkaha attı.

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