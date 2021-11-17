Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2016'da Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer için yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Başak Dizer'in hamile olduğu konuşuluyor. İşte, Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olma heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğıu, çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyayı salladı. İşte, Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık?
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Tatlıtuğ ve Dizer'den 'bebek' haberi geldi. 44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bir süredir Mardin'de bulunan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.
HAZİRAN AYINDA YALANLAMIŞTI
Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber" dedi.
"KIVANÇ'A ÇOK GÜLÜYORUM"
Aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:
Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.
Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.
Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.
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