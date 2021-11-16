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Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? Dünyanın popüler müzik gruplarından birisi olan Arctic Monkeys hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Türkiye’ye geleceği açıklanan ünlü grubun İstanbul’da 9-10 Ağustos’ta konser vereceği açıklandı. Bu etkinliğe bilet almak isteyenler Arctic Monkeys bilet fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; Arctic Monkeys biletleri satışa çıktı mı?

Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Dünyaca ünlü grubun Türk hayranlarını sevindirecek haber geldi. Grubun yeni albümüyle eş zamanlı turne açıklamasında, İstanbul adresini görenler sevince boğuldu. Peki; merakla beklenen Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys biletleri satışa çıktı mı?

ARCTIC MONKEYS BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Zorlu PSM'nin resmi Twitter hesabından da duyurulan konserin ardından, biletlerin 24 Kasım'da satışa sunulacağı duyuruldu.

ARCTIC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Arctic Monkeys grubu konser biletleri ise Passolig üzerinden satılacak. Bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Grup, 2006 senesinde Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 yılında Favourite Worst Nightmare, 2009 yılında Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM adlı albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

ARCTIC MONKEYS ÜYELERİ KİMLER?

Alex Turner
Jamie Cook
Matt Helders
Nick O'Malley

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