Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Grup, 2006 senesinde Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 yılında Favourite Worst Nightmare, 2009 yılında Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM adlı albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

ARCTIC MONKEYS ÜYELERİ KİMLER?

Alex Turner

Jamie Cook

Matt Helders

Nick O'Malley