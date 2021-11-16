Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Dünyaca ünlü grubun Türk hayranlarını sevindirecek haber geldi. Grubun yeni albümüyle eş zamanlı turne açıklamasında, İstanbul adresini görenler sevince boğuldu. Peki; merakla beklenen Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys biletleri satışa çıktı mı?