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Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra trafikte dehşet saçtı!

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra trafikte dehşet saçtı!

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra trafikte ortalığı birbirine kattı. Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

GÖKHAN ÇIRA'NIN OTOMOBİLİ ÇIKTI

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü.

Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor.

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